В Москве отец выбросил из окна на пятом этаже своего трехлетнего сына. Мужчину в неадекватном состоянии уже задержали. Мальчик находится в реанимации.

Российские СМИ сообщают, что когда 24-летний Леонид Кудрявцев выбрасывал сына из окна, в квартире находилась его бабушка. Мать ребенка с ними не проживала.

Мужчину удалось задержать у подъезда дома, сопротивления он не оказывал, но находился в неадекватном состоянии, утверждая, что сыну было плохо, у него все болело и он пытался ему помочь.

«24-летний Леонид Кудрявцев находился в явно неадекватном состоянии. Он схватил своего сына и скинул с пятого этажа. Все это заметила мать Леонида, которая была в соседней комнате, она вызвала полицию и скорую. После содеянного мужчина выбежал из квартиры в одних трусах и футболке», — сообщает Telegram-канал LifeShot.

Медики диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кровоизлияние в мозг, закрытую травму груди, пневмоторакс, переломы ребер и шейки бедренной кости.

Тем временем в сети опубликовал видео падения ребенка.



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