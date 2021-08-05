Погода в Украине в ближайшие дни будет очень динамичной. От нее можно ожидать и мрачных, ветреных дней, и дождей и ливней, жары выше 30 ° С, и охлаждения воздуха ночью до + 8 ° С. Стабильным может оказаться только один регион — восток и часть юга Украины, но и там могут появиться неожиданные капризы атмосферы. Sinoptik.ua предупреждает о грозящей погоду в Украине. В пятницу в центральном, северном, западном регионах, в Одесской области ожидаются грозы, ливни и шквальный усиление ветра до 15-24 м / с. Изменения погоды на западе страны с 6 по 9 августа будут достаточно интенсивными. Если в пятницу в регионе пройдут ливневые дожди с грозами и ветром, то в субботу осадки возможны только местами, но не такие сильные, как в пятницу. А в воскресенье потеплеет до + 28 ° С, дожди прекратятся и станет преимущественно солнечно. Даже в высокогорье будет тепло, днем ​​+ 23 ° С. В понедельник регион снова под влиянием неустойчивых воздушных масс и малоактивных атмосферных фронтов: снова дожди и очередное понижение температуры, снова греметь грозы. Восток Украины в выходные и понедельник будет изнывать от жары, в Луганской области до 36 ° С, немного прохладнее в Харьковской — до +33 ° С, в Донецкой — до +34 ° С. В выходные в восточном регионе местами могут пройти грозовые дожди На юге страны жара продолжается. В пятницу переменная облачность, до +34 ° С, в Одесской области есть вероятность грозовых дождей. В субботу небо затянет облаками, могут пройти точечные грозы и ливни. В Крыму дожди ожидаются также в воскресенье. Понедельник в регионе будет солнечным и жарким, до + 32 ° С. В пятницу в центре Украины местами могут пройти грозовые дожди с ураганным ветром. В выходные погода будет сдержанной, + 25 … + 28 ° С. Но в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях в субботу и воскресенье не избежать эпизодических гроз и дождей. На севере страны в пятницу самым жарким и сухим будет Сумская область, до + 32 ° С. В остальных областях северного региона Украины накануне выходных +24 … + 27 ° С, дожди, ливни, грозы. В выходные дни в Сумской области +26 … + 30 ° С, грозы, дожди. В других областях комфортная температура воздуха до +26 ° С. Осадки, если и состоятся, то небольшие и местами. В Киеве в пятницу будет облачно с прояснениями, до +24 ° С, ожидаются грозы и дожди с сильным ветром. В выходные и в первый рабочий день недели потеплеет до + 28 ° С. Комфортным днем ​​в этот период может стать воскресенье, 8 августе: 26 ° С, ясно. Это о таких днях говорят, что они нам нужны для ощущения дыхания жизни, ощущение поэзии лета, чтобы потом, в дождливые ноябрьские дни вспоминать с улыбкой медовый запах августа. Напомним, ранее синоптики в прогнозе погоды на август напугали украинский 40-градусной жарой. Также мы писали о том, что на главных морских курортах Украины к выходным резко ухудшится погода.