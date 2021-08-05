Украинская каноистка Людмила Лузан завоевала бронзовую медаль в одиночном заплыве на 200 метров. Она взяла уже 12-ю медаль для сборной Украины на Олимпиаде в Токио.

При этом Лузан стартовала не лучшим образом — соперницы вырвались вперед, поэтому ей пришлось выступать в роли догоняющей. На финише Лузан сенсационно обошла полячку Дороту Боровскую, судьям пришлось воспользоваться фотофинишем, чтобы понять, кто пришел третьим.

Напомним, Лузан — двукратная чемпионка Европы по каноэ. В 2021 году она выиграла заплывы на 500 метров в одиночных и на 200 метров в двойных, а также получила «серебро» в дисциплине, в которой завоевала «бронзу» на Играх в Токио.

«Золото» в Токио получила американка Невин Харрисон (45,932), а «серебро» – представительница Канады Лоренс Венсан-Лапуант (46,786).

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