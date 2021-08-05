В Украине зафиксировано 1052 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (187), Одесской (75), Запорожской (62), Харьковской (59) и Винницкой (57) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы 532 человека, умерли — 25, выздоровели — 542 человека.

Европейский Союз одобрил украинские цифровые COVID-сертификаты на техническом уровне. Теперь ожидается политическая часть взаимного признания.

Рост заболеваемости COVID-19 в Украине неизбежен. Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко считает, что в стране нужно ускорить темпы вакцинации, наказывать тех, кто ходит без масок и разрешить повторную вакцинацию другим препаратом.