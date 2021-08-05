Накануне Елена Зеленская посетила форум "Украина 30". Первая леди выбрала очередной лаконичный и стильный образ, который в сети называют одним из ее наиболее удачных. Снимками с запада супруга президента Украины поделилась в личном блоге. Елена Зеленская часто выбирает вещи сдержанных оттенков. На этот раз она надела костюм одного из самых актуальных цветов лета. Светло-бежевый жакет с оборкой и V-образным вырезом, а также юбка миди отлично смотрелись на первой леди. Талию она подчеркнула тонким ремешком, а также разбавила вьрання незаметными серьгами. Волосы ей заключили в большие волны-локоны, а макияж сделали в натуральной гамме с легким блеском.

Елена Зеленская в новом стильном образе (фото: instagram.com/olenazelenska_official) Лук мгновенно облетел сеть, стоило Елене поделиться кадрами. Многие фанаты отметили, что она выглядит очень женственно и стильно, как и подобает первой леди. "Очень красивая, настоящая леди", — пишут они. Сама жена Владимира Зеленского написала коротко о событии: "Сеть украиноязычных аудиогидов в мире неуклонно расширяется. Отныне украинский звучит и в стенах дворца Сан-Суси в Германии. Вместе с господином Послом Украины Андреем Мельником во время Всеукраинского форума" Украина 30. Имидж Украины "презентовали 26-й аудиогид в рамках проекта культурной дипломатии . Дворец входит в десятку самых известных архитектурных памятников Германии и является бывшей летней резиденцией прусского короля Фридриха II. Сан-Суси внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, его ежегодно посещают около 350 000 туристов. Именно с помощью таких шагов мы расширяем влияние украинского в мире. Украинцы смогут прикоснуться к большему количеству культурных и исторических памятников, а иностранцы — почувствовать и увидеть нашу включенность в международные процессы. Конечно, Культурная дипломатия — это не только аудиогиды, но и еще одна возможность быть более заметными в мире ", — уверена она. Также Елена показала, как носить брючный костюм.