Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой проживание на неподконтрольной территории Донбасса людей, которые при этом не любят Украину. Он рекомендовал им переезжать непосредственно в Россию.

Об этом Зеленский заявил в интервью телеканалу «Дом».

«Та часть людей, которая живет сегодня на оккупированной части Донбасса и Крыма должны понять (еще раз: это не о том, что кто-то кого-то выгоняет, я хочу быть понят): Родина, или ты гость. Я считаю, что если ты живешь на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что «наше дело правое, мы русские!» — это большая ошибка — оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет русской территорией», — заявил Зеленский.

По его мнению, люди, которые любят Россию, должны покинуть Донбасс:

«Неважно, сколько это времени будет оккупировано. Как стена в Германии. В любом случае люди, история, воспользуются моментом и стена рухнет. Если не договорятся, все равно воспользуются моментом люди… Любишь Россию и считаешь, что всю жизнь чувствовал, что территория Украины — это Россия — нужно во имя своих детей и внуков ехать и искать себе место в России — это правильно».

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что оккупированные Российской Федерацией Крым, Донецкая и Луганская области скоро вернутся в состав Украины, добавив, страна-агрессор никогда не будет любить эти земли так, как украинцы.

Президент Украины Владимир Зеленский встретится со своим американским коллегой Джо Байденом 30 августа.