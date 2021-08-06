В результате взрыва на шахте в Донецкой области погибли шесть человек.

Об этом в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

«В результате взрыва на шахте, который произошел 31 июля, пострадали десять работников горного предприятия ЗАО «ШУ «Покровское» и подрядной организации ООО «УКРЦЕНТРАЛЬ», которые были доставлены в больницы Покровска и Краматорска. К сожалению, в течение недели от ожогов и травм шестеро из них умерли. Без кормильца осталось четверо несовершеннолетних детей», — пишет он.

Как известно, взрыв произошел на шахте шахтоуправления «Покровское» в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 метров.

В полиции устанавливают обстоятельства взрыва на шахте в пгт Удачное Покровского района.