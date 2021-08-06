Две трети украинский (67,1%) относят себя к бедным. Еще 31,9% к небедным, но еще не представителей среднего класса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств 2020 года Государственной службы статистики (Госстат). По данным статистического ведомства, 1,0% относят себя к представителям среднего класса. В то же время Госстат не смог выявить среди украинском состоятельных граждан. Для того, чтобы не чувствовать себя бедными, по мнению 47,0% украинский нужен месячный доход более 10 000 гривен, 27,3% указали сумму от 9000 гривен до 10000 гривен. Отвечая на вопрос о доходе, который позволяет считать себя представителем среднего класса, 70,7% граждан назвали сумму более 22 000 гривен в месяц. Как сообщало РБК-Украина, за последний год 11,8% Украинские получали достаточно доходов, чтобы делать сбережения. В то же время 3,2% граждан не удавалось обеспечить даже достаточное питание. Напомним, в 2020 году доходы ниже законодательно установленного прожиточного минимума получали 0600000 (1,6%) граждан Украины, что больше, чем в 2019 году (0400000 человек, 1,1%). Размер минимума составлял 2078,4 гривен в месяц.