Всеукраинский форум "Украина 30" объявил, что берет перерыв на неопределенный срок. Организаторы обещают, что форум уже скоро восстановится работу, но даты пока нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram канал форума. "Всеукраинский форум" Украина 30 "берет перерыв. Однако к работе вернемся уже скоро, поэтому следите за обновлениями на нашем сайте. Дата мероприятия и все подробности сообщим позже", — говорится в заявлении организаторов. Отметим, что уже скоро Украина будет праздновать День Независимости. В рамках празднования в Киеве планируется проведение различных мероприятий, в том числе учредительного саммита Крымской платформы. Вероятно, именно с этим и связана эта перерыв в деятельности форума.