Подавляющее большинство (81%) украинцев считают себя патриотами. При этом каждый десятый (12%) не любит свою страну.

Об этом свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group.

По данным социологов, за последние 10 лет самый высокий уровень осознания себя патриотом Украины наблюдался в 2014 году, а самый низкий — в 2013.

Чаще патриотами себя называют молодежь и 40-летние украинцы, городские жители, а также жители западного и центрального регионов.

Ранее опрос КМИС показал, что если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце июля, то туда прошли бы 5 политических сил. В лидерах — «Слуги народа».

Напомним, данные опроса Социологической группы «Рейтинг» также показывают, что лидером выборов в Верховную Раду в конце июля 2021 года была бы партия «Слуга народа».