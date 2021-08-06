Общественность Киева подготовила обращение к президенту с требованием спасти памятник национального значения — Гостиный двор. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление общественного активиста Игоря Луценко в Facebook. Активисты обвиняют команду президента в бездействии по защите культурного наследия и игнорировании интересов киевской общины. "Уже скоро исполнится 2 года, как новая властная команда все рычаги, чтобы спасти объект государственной собственности — памятник национального значения Гостиный двор. Это здание, несмотря на многочисленные решения судов, и поныне по неясным причинам находится под контролем неизвестных лиц и разрушается дальше, являясь источником чрезвычайной техногенной ситуации в историческом центре Киева ", — говорится в обращении. Представители общественности напоминают о невыполненных обещаниях выделить на спасение Гостиного двора средства и констатируют: вместо решения проблемы этой уникальной здания продолжается перекладывание вины и ответственности с одного чиновника на другого, а дело не двигается с места. Между тем каждая следующая зима наносит Гостином двора еще больший вред. "Борьба киевлян за Гостиный двор продолжается с 2012 года. С 2014 года община собрала также средства на консервацию, но всему помешала сначала бездействие предыдущей власти, а сейчас — уже и действующей. Просим не испытывать терпение жителей столицы и всех украинском, и вмешаться в эту скандальную ситуацию ", — отмечают активисты. Если ко Дню независимости ситуация не изменится, общественность готова прибегнуть к "акций прямого действия", говорится в обращении к президенту. "У киевлян теряют терпение. Если к празднику независимости все будет, как и в предыдущие годы, если от министра культуры мы и дальше будем слышать только слова, то мы оставляем за собой право на акции прямого действия, которые будут направлены на репутацию соответствующих министерств и правительства в целом. Молча мы такое игнорирование интересов столичной общины терпеть дальше не будем — пусть позор найдет тех, кто ее заслужил ", — говорится в обращении. Обращение также подписали Олег Сенцов, Андреевская-Пейзажная инициатива, ОО '' Центр развития городов '', Национальный центр правозащиты, ОО '' Движение переселенцев Украины '' и другие. Сбор подписей продолжается. Как сообщалось, Фонд госимущества Украины (ФГИУ) передаст Министерству культуры и информации передаст Гостиный двор в Киеве. Решение принято после заседания комиссии по передаче памятников государственного значения.