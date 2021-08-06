Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил формат Крымской платформы. Он рассказал, как пройдет мероприятие. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его слова в комментарии "ТСН". Дата и место Учредительный саммит Крымской платформы состоится 23 августа в Киеве в конференц-центре "Парковый". "Название выбрано не случайно. Это будет именно саммит глав государств, правительств, парламентов и руководства международных организаций", — сообщил Кулеба. план мероприятия Будет официальная часть, где выступит президент Украины, председатель Верховной Рады, премьер-министр, главы иностранных делегаций, лидер крымскотатарского народа, представитель экспертной сети Крымской платформы. "Это не будет встреча, чтобы просто сделать политические заявления. Все серьезнее. Страны-основательницы Крымской платформы создадут действенный международный механизм и примут совместную Декларацию участников международной Крымской платформы, как мы ее называем между собой в быту, Крымскую декларацию", — сообщил Кулеба. Зеленский вместе с главами иностранных делегаций посетит офис Крымской платформы. Во второй части саммита состоятся четыре тематические панели: о непризнании попытки аннексии Крыма, о милитаризации Азово-Черноморского региона, о путях реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие, о восстановлении прав крымскотатарского народа. Напомним, участие в саммите Крымской платформы подтвердили 33 страны.