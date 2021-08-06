Национальный банк Украины (НБУ) на 9 августа 2021 установил официальный курс на уровне 26,83 гривен за доллар. Курс снизился на 10 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора. Официальный курс гривны к доллару на 9 августа установлено на таком уровне: 26,8346 гривен за 1 доллар (-0,1049 грн). При этом курс доллара на 6 августа составляет: 26,9395 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс доллара упал после двухдневного роста.

Скриншот (bank.gov.ua) Межбанк Курс доллара на межбанке по состоянию на 10: 00 6 августа 2021 в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,90 гривен за доллар, курс в покупке до 26,88 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 31,81 гривен за евро. прогноз По прогнозу аналитиков, в августе продолжится снижение доллара и евро к гривне, поскольку сохранится большинство нынешних факторов. К концу месяца Доллар может торговаться в диапазоне 26,3 — 26,9 грн, евро — в диапазоне 31,2-31,9 грн.