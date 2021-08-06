Парламент Молдовы выразил вотум доверия новому правительству под руководством Натальи Гаврилица. За назначение нового Кабмина проголосовал 61 депутат правящей партии "Действие и солидарность", оппозиция не голосовала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Point. "Обещаю, мы немедленно приступим к работе", — отметила Гаврилица после назначения на должность. В возглавляемом Гаврилица правительстве будет 13 министров. Структура нового молдавского Кабмина будет выглядеть следующим образом: министр иностранных дел — Нику Попеску; министр внутренних дел — Анна Ревенко; министр сельского хозяйства — Виорел Герчу; министр инфраструктуры — Андрей Спину; министр окружающей среды — Юлиана Кантаражиу; Министр обороны — Анатолий Носатый; министр экономики — Серджиу гайба; министр образования — Анатолия Топала; министр культуры — Серджиу Продан; министр финансов — Думитру Будянский; министр юстиции — Серджиу Литвиненко; министр здравоохранения — Алла Немеренко; министр труда и соцзащиты — Марчел Спэтару. Отметим, Попеску уже был в кресле министра иностранных дел, когда правительство возглавляла действующий президент Молдовы Майя Санду. Его назначение уже поздравил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. "Поздравляю Попеску с назначением вице-премьером, министром иностранных дел Молдовы. Жду тесного сотрудничества, в частности в формате ассоциированного трио, для общего европейского будущего наших стран", — заявил он в Twitter.