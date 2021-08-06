Погода в Украине сейчас достаточно комфортная, но уже есть прогноз на осенние месяцы. Его озвучил сайта "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань. Так, эксперт сообщил, что летняя температура продлится первые десять дней сентября. А вот любимых периодов всех людей — "бабьего лета" будет два — в третьей декаде сентября и в середине октября. "Если коротко — то в сентябре увидим еще 10 дней лета, со второй декады начнутся дожди и похолодает. В начале третьей декады сентября возможно два-три дня" бабьего лета ". Холодный, но сухой октябре порадует длительным" бабьим летом "в середине месяца и огорчит под конец сильными дождями и ночными морозами ", — сообщил Горбань. В ноябре 2021 мы уже основательно почувствуем холод. В этом месяце будет много осадков и даже первый снег. Также Горбань представил прогноз и на зиму. По его словам, она будет лютой. "Но если в общих чертах, то зима будет холодной. Декабрь вижу строгим и холодным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. К концу месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами. Январь начнется потеплением, а мороз и снег придут на Старый Новый год и продлятся до Крещения, 19 января, затем потеплеет. Лютый также окажется февралем, особенно сильные морозы — во второй половине месяца ", — резюмировал эксперт. Как мы ранее писали, в Каменец-Подольском пронесся ураган.