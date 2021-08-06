Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет объединенным территориальным общинам основать лицее. Соответствующий документ был одобрен парламентом 15 июля 2021. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Офис президента. Согласно документу, представителям территориальных общин всех уровней разрешается выполнять функции основателей лицеев к 1 сентября 2027, то есть до того, как состоится полноценный запуск трехлетней старшей профильной школы. Так, органы местного самоуправления к 1 сентября 2024 утвердить планы формирования эффективной сети учреждений общего среднего образования с учетом требований законодательства. Также документ вводит с 1 сентября 2027 новые требования к образовательной деятельности коммунальных лицеев, которые должен выполнить основатель заведения, а именно: функционирование не менее двух классов по трем профилям обучения в течение 10-12 лет обучения учащихся; формирование безопасного, инклюзивного и цифровой образовательной среды с надлежащей материально-технической базой и доступом к Интернету обеспечение питания и при необходимости — подвоз учеников и педагогов и тому подобное. Кроме того, для обеспечения учебного процесса для детей, находящихся на стационарном лечении или которым предоставляется реабилитационная помощь в медучреждениях, законом предусмотрено функционирование новой государственного учреждения. В таких случаях создается дополнительный класс, утверждается индивидуальный учебный план или другой, наиболее благоприятный для ребенка способ обучения. Документ также обязывает правительство продолжить в 2022-2030 годах выделение субвенции на обеспечение общего среднего образования Нуш. Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.