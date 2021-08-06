Украинские олимпийские медалисты получат денежное вознаграждение от государства. В Министерстве молодежи и спорта рассказали, сколько денег получат украинские спортсмены за олимпийские медали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт министерства. Как рассказали в Минмолодьспорта, за выигранные призовые места и медали на Олимпийских играх украинские спортсмены получат следующую денежное вознаграждение: золотая медаль — 125 000 долларов; серебряная медаль — 80 000 долларов; бронзовая медаль — 55 000 долларов. На сегодня украинская олимпийская сборная завоевала 14 медалей: "Золото" — 1; "Серебро" — 3; "Бронза" — 10. Среди призеров Олимпиады в Токио борец Жан Беленюк и теннисистка Элина Свитолина. А сегодня бронзовую медаль Украине принес каратист Станислав Горуна. Напомним, с перечнем всех украинских медалистов вы можете ознакомиться в материале РБК-Украина.