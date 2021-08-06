Украинский каратист Станислав Горуна завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 75 кг.

Во время полуфинального поединка на Олимпиаде в Токио он уступил итальянцу Луиджи Бусу.

Накануне Станислав Горуна занял второе место в своей группе, одержав победу над японцем Кена Нисимура (2:1), американцем Томасом Скоттом (2:1), вничью провел схватку с венгром Габором Харшпатаки (0:0) и уступил Абдалле Абделазизу из Египта (1:4).

Напомним, накануне украинская каноистка Людмила Лузан завоевала бронзовую медаль в одиночном заплыве на 200 метров. Она взяла уже 12-ю медаль для сборной Украины на Олимпиаде в Токио.

Украинский спортсмен (греко-римская борьба) и народный депутат Жан Беленюк принес Украине первую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Кроме того, Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзовую медаль в артистическом плавании — первую олимпийскую награду Украины за всю историю в этом виде спорта.