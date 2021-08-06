Одна из крупнейших в Соединенных Штатах Америки и в мире авиакомпания United Airlines вводит обязательную вакцинацию для своих работников. Всем кто откажется от прививки грозит увольнение. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

До сих пор, United Airlines пыталась избегать введения обязательной вакцинации, стимулируя своих работников дополнительной оплатой, или отгулом. Впрочем, по примеру компаний-конкурентов, авиаперевозчику пришлось принять более строгие решения. "Но у нас нет большей ответственности перед вами и вашими коллегами, чем обеспечение вашей безопасности на работе, и факты достаточно понятны: когда все вакцинированы, все в большей безопасности", — отметили генеральный директор United Скотт Кирби и президент Бретт Харт. Согласно меморандуму, крайний срок выполнения этого требования — 25 октября. Также известно, что все сотрудники, которые сегодня прошли полный курс прививок, могут загрузить доказательства вакцинации до 20 сентября, чтобы получить право на дополнительный день оплаты.