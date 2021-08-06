Сотрудники Нацгвардии задержали на одном из блок-постов под Мариуполем 67-летнего мужчину, который подозревается причастности к незаконным вооруженным формированиям "ЛНР" и "ДНР". Боевик направлялся рейсовым автобусом до Светлодарска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД. Отмечается, что 67-летний уроженец Енакиево ехал рейсовым автобусом до Светлодарска. На одном из блок-постов в районе Мариуполя был задержан сотрудниками Нацгвардии. На место была вызвана следственно-оперативная группа Мариупольского отделения полиции. По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 260 УК Украины (создание военных форм не предусмотренных законами Украины или участие в их деятельности). Напомним, 5 августа в Донецкой области полицейские сообщили о подозрении так называемом судьи "ДНР".