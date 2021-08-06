Бывший боец батальона «Айдар» Владимир Прохнич, который 4 августа зашел в здание Кабинета министров с гранатой, постоянно конфликтовал с женой, что стало причиной развода, а также имет проблемы со своим бизнесом — шиномонтажом.

О том, что могло стать причиной срыва Прохнича, говорится в материале «Страны».

Издание утверждает, что до участия в войне на Донбассе он проживал с женой Людмилой. Сейчас пара в разводе. Знакомые Владимира говорят, что у него до 2012 года были постоянные семейные конфликты, его жена неоднократно обращалась в милицию по поводу рукоприкладства мужа и семейных дебошей.

По поводу побоев жена также по некоторым данным обращалась в местную больницу.

Прохнич был на Майдане, служил в АТО. Сначала с мая 2014 года была служба в добробате «Айдар» под Счастьем Луганской области, затем в декабре 2015 года он заключил контракт с Минобороны и уже был прикомандирован к регулярным частям ВСУ как контрактник.

Военная специальность — сапер. Имеет звание младшего сержанта.

Первое ранение получил в августе 2014 года под Новосветловкой в Луганской области — в голову и в ногу попали осколки мины после минометного обстрела. Второй раз Прохнич был ранен в марте 2016 года под Новгородским в Донецкой области — осколочное в голову. Был комиссован, получил 2 группу инвалидности пожизненно.

После возвращения с войны начал проживать в гражданском браке с другой женщиной. От первого брака имеет сына.

Как рассказывают знакомые Прохнича, после войны он пытался заниматься коммерцией, открыл шиномонтаж и привлек к работе сослуживцев. Однако после начала пандемии коронавируса и локдаунов бизнес разладился, что стало причиной депрессии.

Как вспоминают его знакомые, он стал очень остро реагировать на политические события, во всех своих неурядицах винил действующие власти. Часто в разговорах упоминал, что надоело так жить и знакомые тревожились по поводу его суицидальных мыслей. По поводу гранаты, которую он принес с собой в Кабмин, по некоторым данным это была РГН. Товарищи Прохнича предполагают, что это трофей, привезенный тайком из АТО «на всякий пожарный».

Как сообщалось ранее, бывший боец батальона «Айдар» Владимир Прохнич получил подозрение по трем статьям.

Бывший боец батальона «Айдар» Владимир Прохнич находится в отчаянном положении и имеет признаки сильного психического истощения.