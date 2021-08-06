Американские спецслужбы получили доступ к генетическим данным о вирусах из лаборатории Уханя (Китай). Исследование этих данных может стать ключом к раскрытию происхождения коронавируса SARS-CoV-2, который провоцирует болезнь COVID-19.

Об этом говорится в материале CNN.

На руках у спецслужб оказался большой каталог информации, который содержит генетические чертежи, отобранные в лаборатории Уханя из 22 тысяч образцов вируса. Как известно, в США уверены, что именно китайская лаборатория стала источником вспышки коронавируса.

Исследователи давно ищут генетические данные 22 000 образцов вируса, которые изучают в Уханьском институте вирусологии. Эти данные были удалены из интернета китайскими чиновниками в сентябре 2019 года, и с тех пор Китай отказался передавать их, а также информацию о ранних случаях заражения коронавирусом Всемирной организации здравоохранения и властям США.

Как и когда спецслужбы США получили доступ к информации неясно. Издание отмечает, что машины, которые участвуют в обработке генетических данных вирусов, как правило, подключены к внешним облачным серверам, то есть есть возможность взлома.

Однако для обработки такого массива данных может не хватить вычислительных мощностей — сейчас спецслужбы используют суперкомпьютеры в национальных лабораториях Министерства энергетики, которые объединяют 17 элитных государственных исследовательских институтов. Кроме того, нужно привлечь, которые могут интерпретировать сложные данные генетического секвенирования, имеют надлежащий уровень допуска, владеют мандаринским диалектом.

Спецслужбы надеются пролить свет на то, как новый коронавирус перешел от животных к людям (как известно, ученым известны десятки видов, но только 7 коронавирусов поражают человека: HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-OC43, HCoV-HKU1, SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2).

Несколько экспертов заявили CNN, что изучение образцов вряд ли поможет доказать, что коронавирус возник именно в лаборатории Уханя либо же появился естественным путем. Для окончательных выводов нужно собрать другую информацию:

«Наиболее ценными техническими данными в этой связи являются генетические последовательности, записи в базе данных и контекстная информация о происхождении образцов, времени и условиях, в которых они были получены».

Отметим, генетический код вируса позволяет ученым различить дельта- и бета-варианты коронавируса. Он также может дать подсказки относительно того, как вирус адаптировался/мутировал, в том числе показывает вмешательство человека.

Многие ученые считают, что наиболее вероятный сценарий — естественный переход нового коронавируса от животных к людям. Несмотря на изучение тысяч животных, до сих пор не определен промежуточный хозяин, через которого вирус попал к человеку.

Однако некоторые исследователи и представители разведки уверены, что ученые Китая генетически изменили вирус в лаборатории, заразились сами и распространили вирус в городе.

Напомним, Kyiv School of Economics прогнозирует, что новая вспышка COVID-19 в Украине ожидается уже в течение ближайших двух недель. Уже сейчас 20 областей демонстрируют тревожный тренд по заболеваемости.

Европейский Союз одобрил украинские цифровые COVID-сертификаты на техническом уровне. Теперь ожидается политическая часть взаимного признания.



