Непогода нанесла удар по еще одному украинскому городу, на этот раз пострадал Каменец-Подольский. Сильный ветер валил деревья, электроопоры, повредил крыши, обесточил улицы.

Об этом сообщает пресс-службы Каменец-Подольского городского совета.

Чиновники сообщают, что ветер сорвал крыши на Вокзальной, Хмельницкой улицах, в переулку Новый. У жителей города проблемы с газоснабжением.

Как сообщил директор Каменец-Подольского исторического музея-заповедника Александр Заремба, деревянные конструкции накрытия отнесло более чем на 25 метров и бросило на крышу пристенного корпуса, повредив и его крышу.

Фото: vdalo.info

Как сообщалось ранее, во Львове во время урагана, который сопровождала сильная гроза, погибли парень с девушкой — они сидели на лавочке в Стрыйском парке, когда туда свалилось большое дерево.

По Закарпатской области 1 августа пронесся ураган с грозой. Сильный ветер валил деревья, обрывал линии электропередач и срывал крыши.

Синоптики озвучили прогноз погоды на последний летний месяц — август для большинства регионов Украины начнется с переменных дождей, гроз и заметного похолодания.