Накануне саммита НАТО премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии сделали совместное заявление, в котором призывают ввести дополнительные санкции против Беларуси. В частности, за организацию нелегальной миграции в Евросоюз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Литвы, Латвии и Эстонии. В заявлении говорится, что премьер-министры стран Балтии решительно осуждают все попытки Беларуси использовать нелегальную миграцию для предоставления политического давления на ЕС и его государства-члены. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните подчеркнула, что внешняя граница ЕС с соседом, находится под контролем диктатора, не может обойтись без физического барьера, и Литва не видит альтернативы его строительству. "Наша принципиальная позиция заключается в том, что ЕС должен инвестировать в укрепление защиты своих внешних границ. Ответственность за защиту внешних границ ЕС не может лежать только на государствах-членах — это общая ответственность всего ЕС", — заявила она. Премьер-министр Литвы подчеркнула, что вся ответственность за незаконный ввоз мигрантов и последствия этого преступления лежит на белорусском режиме, поскольку его Государственные учреждения и пограничные службы непосредственно способствуют его организации. "Стремительно ухудшается ситуация на внешней границе ЕС требует быстрой, жесткой и решительной ответы белорусскому режиму, а также активизации дипломатической, финансовой и технической поддержки Литвы. Переговоры ЕС со странами происхождения нелегальной миграции имеют первостепенное значение", — говорится в совместном заявлении премьер министров стран Балтии. Заявление призывает Совет ЕС и партнеров расширить индивидуальные и секторальные санкции в отношении белорусского режима, а также установить новый режим санкций в отношении всех сторон, вовлеченных в спонсируемых государством использования потоков нелегальной миграции.