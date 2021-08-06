Сводный отряд украинских спасателей направили в Грецию для помощи в ликвидации масштабных пожаров. Они уже вышли из Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера Дениса шныряли. "Сводный отряд украинских спасателей отправится в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами», — заявил премьер. Кабмин провел внеочередное заседание, чтобы одобрить проект протокольного решения о направлении в Греции сотни опытных спасателей со всей Украины. "Украина всегда готова помочь и поддержать наших партнеров. Желаем Греции как можно быстрее обуздать разрушительную стихию", — заявил Шмыгаль. Напомним, вчера президент Владимир Зеленский дал поручение Кабмину отправить 100 украинских опытных пожарных с необходимым оборудованием на помощь в Грецию. Между тем, сообщалось, что по состоянию на утро 6 августа лесные пожары в Афинах вышли из-под контроля.