В Министерстве здравоохранения рассматривают три сценария течения новой волны COVID-19: оптимальный, пессимистический и умеренный. Медиков готовят к каждому из них.

Об этом сообщил в эфире канала «Украина 24» глава Минздрава Виктор Ляшко.

Так, Ляшко заявил, что специалисты уже рассчитали количество коек в медицинских учреждениях, которое отведут под госпитализацию больных COVID-19 — учитываются те койко-места, которые будут с подведенным кислородом, а также реанимационные.

Министр уверяет, что сейчас в больницах запасаются кислородом, закуплено 15 000 кислородных концентраторов. Они используются при лечении или облегчении протекания заболевания на амбулаторном этапе, если нет причин для госпитализации.

Отдельно Ляшко напомнил, что сейчас в Украине действует штамм Дельта:

«Он гораздо интенсивнее поражает людей и передается. Пользуясь случаем, приглашаю всех в пункты и центры вакцинации сделать прививку и исключить коллапс системы здравоохранения».

Американские спецслужбы получили доступ к генетическим данным о вирусах из лаборатории Уханя (Китай). Исследование этих данных может стать ключом к раскрытию происхождения коронавируса SARS-CoV-2, который провоцирует болезнь COVID-19.

Напомним, Kyiv School of Economics прогнозирует, что новая вспышка COVID-19 в Украине ожидается уже в течение ближайших двух недель. Уже сейчас 20 областей демонстрируют тревожный тренд по заболеваемости.

Европейский Союз одобрил украинские цифровые COVID-сертификаты на техническом уровне. Теперь ожидается политическая часть взаимного признания.