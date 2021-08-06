В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 6 августа — практически на всей территории страны ожидаются дожди с грозами.

Осадков не будет только на юго-востоке и востоке страны.

На западе страны похолодало до 21-24 градусов, на севере и в центре 24-28 градусов, на юге и востоке 27-35 градусов.

«6 августа в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с; в Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый). 6 августа в восточных, Сумской, Полтавской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности», — предупреждают синоптики.

Как сообщалось ранее, во Львове во время урагана, который сопровождала сильная гроза, погибли парень с девушкой — они сидели на лавочке в Стрыйском парке, когда туда свалилось большое дерево.

По Закарпатской области 1 августа пронесся ураган с грозой. Сильный ветер валил деревья, обрывал линии электропередач и срывал крыши.

Синоптики озвучили прогноз погоды на последний летний месяц — август для большинства регионов Украины начнется с переменных дождей, гроз и заметного похолодания.