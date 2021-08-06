Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию в Харьковской области — ликвидирована мощная преступная группировка из 50 человек (действующие полицейские и участники войны на Донбассе), которая терроризировала бизнесменов, угрожая расправой.

Подробности сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, злоумышленники занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Они имели четкую структуру и совершали тяжкие преступления экономического и насильственного характера. Объем их «прибыли» составлял более 1 млн грн ежемесячно.

К примеру, они «обложили данью» местных предпринимателей. Если они отказывались давать им деньги, то злоумышленники угрожали насилием и физической расправой. Задокументировано случаи, когда участники группировки наносили ущерб личному имуществу предпринимателей, которые отказывались платить, а именно поджигали автомобили.

СБУ также сообщает, что преступникам содействовали должностные лица одного из коммунальных предприятий Харьковского городского совета.

Во время санкционированных обысков изъяли крупные суммы денег, черновые записи учета «поборов с предпринимателей», оружие, боеприпасы, а также удостоверение действующих сотрудников Национальной полиции.





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