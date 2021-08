Судья Ибрахим Раисе, что попал под санкции США за нарушения прав человека, принес присягу президента Ирана. Инаугурация прошла в парламенте страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание IRNA. Раисе стал 8-м президентом Ирана. В июне он одержал уверенную победу на выборах главы государства. В инаугурации Раисе приняли участие 115 официальных лиц из 73 стран, включая 10 глав государств и 20 спикеров парламентов, а 11 стран были представлены на уровне министров иностранных дел.

#BREAKINGThe inauguration ceremony of Ebrahim Raisi as the new Iranian President kicked off in the venue of the #Iranian parliament in the presence of a large number of both Iranian and foreign guests pic.twitter.com/PVjGxrlk6e — Dailyaz (@ dailyaz1) August 5, 2021

On the day of his inauguration, read the new @CrisisGroup report on # Iran's new president, Ebrahim Raisi, the challenges he will face and the impact he will have on Iran's foreign policy https://t.co/Qx6htf1ZuJ — Dina Esfandiary (@DEsfandiary) August 5, 2021

Video of Raisi arriving at parliament for the inauguration: pic.twitter.com/B8XMrsIKdx — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) August 5, 2021

Ebrahim Raisi's inauguration ceremony is underway right now in the Iranian parliament. Along with most senior Iranian officials, a number of foreign dignitaries are there.Raisi's cabinet choices are expected to be revealed this weekend & will then go to parliament for approval. pic.twitter.com/1jFKkikUKz — Sina Toossi (@SinaToossi) August 5, 2021 Напомним, 18 июня в Иране прошли президентские выборы. Раисе набрал на них 61,9% голосов. Раисе известен своей антизападной риторикой и считается близким к Верховного лидера Ирана Али Хаменеи.