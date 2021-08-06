В пятницу, 6 августа, в Киеве пройдет учредительный форум экспертной сети Крымской платформы. Форум откроет первая заместитель Министра иностранных дел Украины Эмине Джапаров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Крымской платформы. В форуме также примут участие представители посольств, национальные и международные эксперты. "Миссия экспертной сети связана с миссией Крымской платформы и призвана способствовать консолидации международной поддержки освобождения Автономной Республики Крым и города Севастополь, Черного и Азовского морей от российской оккупации, преодолению его негативных последствий, разрабатывать и адвокатировать экспертные наработки по соответствующей тематике", — говорится в сообщении. В частности, во время форума состоится обсуждение в трех пленарных сессиях: Экспертная сеть: видение международной и межсекторного сотрудничества в рамках Крымской платформы; Особенности тематической работы экспертной сети: приоритеты и задачи; Тема деоккупации Крыму в международном информационном среде. Напомним, накануне к саммиту Крымской платформы присоединилась 31 страна. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, это "важный партнер".