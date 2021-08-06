В Китае зафиксировали два случая инфицирования птичьим гриппом высокопатогенного разновидности H5N6. Заражение обнаружили у женщин 61 и 65 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stheadline. Известно, что заражение зафиксировали в китайских провинциях Гуанси и Сычуань. Так, случай заболевания обнаружили у 61-летней женщины из провинции Гуанси. Симптомы гриппа у женщины возникли после того, как она побывала на рынке живой птицы. Через три дня ее госпитализировали. Сейчас его состояние оценивают как стабильное. Кроме этого, заражение обнаружили в 65-летней женщины из провинции Сычуань. Перед болезнью она контактировала с больными домашними птицами. В день обнаружения симптомов женщину доставили в больницу в критическом состоянии. Известно, что с 2014 года органы здравоохранения в Китае зарегистрировали в общей сложности 37 случаев заражения людей птичьим гриппом H5N6. Напомним, недавно в Китае заявили о первом случае заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3.