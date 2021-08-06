В Кропивницкому мужчина на автомобиле влетел в яму на дороге, и остался без глаза и двух зубов. Инцидент произошел во время ливня, и после события пострадавший решил, что ситуация так просто не оставит — уже нанял адвоката. Об этом говорится в сюжете местного телеканала VITER TV. По словам Дмитрия Гребенюк, около двух недель назад он за рулем Chevrolet примерно в девять часов вечера ехал по улице Вокзальная, не увидел ямы и въехал в нее. "Был сильный дождь, и дорожное покрытие особо не было видно. Я ехал медленно, километров 20 максимум 30 в час. И все-таки въехал в очень глубокую яму", — рассказал мужчина. После этого в авто сработала подушка безопасности, но осколками водителю выбило глаз и два зуба. Кроме того, у него остались царапины на лице. Пострадавший сразу же вызвал "скорую помощь" и полицию. Но, как отметил Дмитрий, правоохранители некорректно составили протокол. "Сработала подушка безопасности, и возможно неправильно, пока еще неизвестно, почему так произошло. И вызвали еще полицию. А полиция неправильно все это трактовала, то есть не по той статье. Там должен быть ненадежный состояние дорожного покрытия, а они выписали, я не убедился в безопасности. Есть также такой нюанс, мы это все будем обжаловать ", — говорит мужчина.

Видео: в Кропивницкому водитель въехал в яму на дороге и остался без глаза Ранее сообщалось, что в июне в Кривом Роге девочку засосала трясина из щебня от коммунальщиков, но даже после события яму ограждать не стали. Также мы писали о том, что в июле в центре Днепра девушка провалилась по шею в яму с водой, и ее едва смогли вытащить.