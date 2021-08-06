Преображенский суд Москвы приговорил брата российского оппозиционера Алексея Навального Олега к одному году лишения свободы условно в рамках "санитарного дела". Обвинение настаивало, что он в январе 2021 в соцсетях призвал людей выйти на протесты и тем самым нарушил предписания по борьбе с коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС. По данным агентства суд признал Олега Навального виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Обвинение просило суд назначить Олегу Навального наказание в виде одного года лишения свободы. По версии прокуратуры, он в соцсетях призвал выходить на акцию протеста в январе текущего года, тем самым нарушив рекомендации по борьбе с коронавируса. Олег Навальный свою вину не признал. Его защита намерена обжаловать приговор. Напомним, в конце июня соратника российского оппозиционера Алексея Навального и бывшего директора "Фонда борьбы с коррупцией" Ивана Жданова заочно арестовали и объявили в международный розыск Отметим, 26 июля в России заблокировали сайт Алексея Навального.