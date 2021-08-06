В Турции арестовали шесть подозреваемых по обвинению в поджоге лесов. В частности, в двух районах юго-западной провинции Мугла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet. По данным правоохранителей, 2 августа четыре человека начали пожар в регионе Милас коктейлем Молотова, а затем попытались скрыться. Полиция задержала одного подозреваемого на въезде в провинцию Измир. Остальные задержали в окрестностях, когда их чуть ли не избили местные жители. Трех из четырех подозреваемых арестовал суд. При этом 3 августа трех человек арестовали после допроса по обвинению в том, что они устроили лесной пожар в районе Мумджулар района Бодрум. "Пожары начались после того, как эти трое выбросили окурки из автомобиля", — заявили представители сил безопасности. Напомнив, власти Турции ввели до 31 августа запрет на посещение лесных массивов, где продолжается ликвидация масштабных лесных пожаров.