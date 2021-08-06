В Украине зафиксировано 1081 новый случай COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За прошедшие сутки были госпитализированы 516 человек, умерли — 16, выздоровели — 478.

Напомним, Kyiv School of Economics прогнозирует, что новая вспышка COVID-19 в Украине ожидается уже в течение ближайших двух недель. Уже сейчас 20 областей демонстрируют тревожный тренд по заболеваемости.

Европейский Союз одобрил украинские цифровые COVID-сертификаты на техническом уровне. Теперь ожидается политическая часть взаимного признания.