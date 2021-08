Американская компания Virgin Galactic, входящей в состав международного конгломерата Virgin Group, заявила о возобновлении продажи билетов на полеты в суборбитальный пространство. Стартовая цена начинается с 450 000 долларов. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс служба компании. Данные о стоимости билетов Virgin Galactic указала в финансовой отчетности за второй квартал текущего года. Сейчас есть возможность приобрести один или же несколько билетов сразу. Стоит отметить, что первый туристический полет компания запланировала на сентябрь 2021 года.

"To all you kids down there …" — @ RichardBranson's message from zero gravity. # Unity22Watch the livestream: https://t.co/5UalYT7Hjb pic.twitter.com/lYXHNsDQcU — Virgin Galactic (@virgingalactic) July 11, 2021 Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности первого туристического полета миллиардера Ричарда Брэнсона в космос. Вместе с другими пассажирами предприниматель провел около 5 минут в невесомости.