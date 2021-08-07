Украина не заключала контрактов на получение вакцины Janssen (Johnson & Johnson) от коронавируса. Это связано, в частности, тем, что компания производит пока небольшое количество препаратов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода" главного санитарного врача Игоря Кузина. "Надеемся, что когда-то будет (эта вакцина в Украине — ред.). Это сложные переговоры, потому Johnson & Johnson производит довольно небольшие количества вакцины и покрывает потребности только нескольких стран. Поэтому сейчас нет контрактов и переговоры с Украиной, даже предварительные, они в процессе ", — сказал он. Напомним, ранее главный санврач отмечал, что Украина ведет переговоры о вакцины Johnson & Johnson, которую зарегистрировало Министерство здравоохранения. Однако рассчитывать на то, что она скоро появится в Украине, пока не стоит.