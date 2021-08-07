Часто бывает так, что, разбирая чемодан по приезде домой, мы обнаруживаем, что большую часть из него ни разу так и не надели. Хотя казалось, что взяли только самое необходимое. Отсюда следует вопрос — как взять на море минимум вещей, но при этом каждый день выглядеть по-разному? По мнению стилиста Самаль Сан, капсула станет отличным решением этого вопроса. Она предложила в своем Instagram готовую капсулу на море, которая поместится даже в рюкзачок.

И не забудьте купальник — на море без него никуда (фото: instagram.com/hoskelsa) Для капсулы использовала 2 низа: кюлоты и джинсовые шорты 5 верхов: футболку, топ, рубашку и 2 бюстье 2 купальника 1 комбинезон (можно заменить на платье) 2 варианта обувь: сандалии и босоножки 2 сумки и аксесуариЩо взять на море: готова капсула Оставьте белую рубашку дома: стилист назвала топ-3 вещи для трендового отпуска Получаем броги и свитшоты: стилист показала топ вещей для августе 2021

Как одеться на море (Фото: instagram.com/streetstyle_looks_) Ранее стилист назвала главные тренды осени 2021 в одежде.