В Полтавской области обнаружили заражение штаммом коронавируса "Дельта". Однако женщина, которая заразилась болезнью, уже выздоровела. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-секретарь Полтавской ОГА Максим Ковалев. На вопрос, есть ли в области случаи инфицирования штаммом "Дельта", он ответил утвердительно. "Да, один случай. В городе Градижск Кременчугского района. Женщина уже выздоровела", — сказал Ковалев. Однако, по его словам, в ОГА пока нет информации о новых подозрений на заражение штаммом "Дельта" на территории области. Сегодня также стало известно, что штамм коронавируса "Дельта" обнаружили в Винницкой области. Ранее в Минздраве назвали регионы, в которых быстро распространяется "Дельта" -штам коронавируса.