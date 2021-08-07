Украина получит 17000000 доз вакцины Pfizer. Это произойдет до конца текущего года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода" главного санитарного врача Игоря Кузина. "Вакцинироваться надо той вакциной, которая есть сейчас. Я не советую ждать возможности выбирать вакцину. Действительно, до конца года Украина получит еще 17 млн доз Pfizer, но вспышка может произойти раньше", — сказал Кузин. Напомним, что Германия передаст Украине 1500000 доз вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Переговоры находятся на финальной стадии.