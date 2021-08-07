В Украине дали прогноз погоды на субботу. Дожди ожидаются в восточных областях, а на западе значительно похолодает. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УкрГидрометцентр. Прогноз во всех областях В западных областях будет прохладно, а в восточных — жарко. Дожди ожидаются в западных и северных областях. На западе днем будет + 23 + 25, а ночью 12 + 15. На севере днем будет + 23 + 25, а ночью 15 + 17. На юге ожидается днем 26 + 33, а ночью 17 + 20. В центре днем будет + 23 + 32, а ночью 15 + 19. На востоке днем будет + 31 + 34, а ночью 17 + 20. Прогноз в Киеве В Киеве сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит + 24 + 26, а ночью 16 + 18.