Сегодня, 7 августа в двух районах Харькова выпал обильный град. В результате неблагоприятных погодных условий были повреждены растения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии. Указано, что обильные осадки прошли утром в районе Северной Салтовки и Большой Даниловки. По информации синоптиков, мощные грозы и град возникли под влиянием циклона с центром над странами Балтии. Таким образом, поступления влажной воздушной массы с юга способствовало развитию дождевых облаков и градовых ячеек по всей территории Харьковской области.

Фото: в Харькове сегодня выпал обильный град (facebook.com/kharkivmeteo)