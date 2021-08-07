Наталья Могилевская недавно отгуляла день рождения — звезде в этом году исполнилось 46 лет. Она устроила прогулку на яхте по Днепру и принимала подарки от друзей и коллег. К слову, певица выступает против ейджизму и вообще любых стереотипов в обществе и четко озвучивает свою позицию. Как оказалась, она еще и верит в гороскопы, правда, делает это выборочно. Как именно — об этом Наталья рассказала на личной странице в Instagram. Звезда поделилась кокетливым эффектным снимком, на котором позирует в атласном платье в бельевом стиле глубокого синего оттенка. Бретелька сползла с плеча знаменитости, она игриво улыбается, опустив глаза. Красивый макияж в естественных тонах, золотой браслет, щедро инкрустированный камнями, и аккуратно уложенные волосы завершают эффектный образ Натальи. Певица призналась, что по знаку Зодиака она — Лев и обладает всеми "львиными" чертами, и к прогнозам астрологов относиться избирательно, и вот почему.

Наталья показала эффектный соблазнительный образ (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya) "Психологи настаивают, что гороскопы влияют на людей. Мы просто находим сходства и воплощаем их в жизнь своими руками. Это эффект Розенталя или эффект пророчеств сбываются сами собой. Если о Львов говорят, что мы сильные и целеустремленные люди, то хочешь или нет — я поддаюсь влиянию этого описания. Верю, что определенные качества нам действительно заложены судьбой. Но все же в наших руках их изменить, если они мешают жить ", — считает звезда. "В гороскопах обращаю внимание на положительные пророчества, и игнорирую то, что мне не нравится. Если по гороскопу мне сегодня обещают интересную встречу — верю, неприятную новость — делаю вид, что не заметила", — рассказала о собственном метод прочтения прогнозов астрологов звезда. Напомним, что ранее Наталья Могилевская рассказала, как ее чуть не сбила машина и поделилась подробностями случившегося.