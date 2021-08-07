Осенью в столице состоится Киевский полумарафон Wizz Air. Однако, вероятно, к участию допустят только тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко в Facebook. Он отметил, что готовится к участию в полумарафон. "И маленький анонс: все старты этого года должны состояться, но не исключаем, что возможно только для вакцинированных. Поэтому готовимся и вовремя вакцинуемось!", — написал Ляшко. Как известно, 12-й Киевский полумарафон Wizz Air запланирован на 24 октября. Участники должны будут преодолеть дистанцию протяженностью 21 километр. Ранее анонсировали, что в Украине вскоре придется ввести ограничения для невакцинированных от COVID-19 граждан.