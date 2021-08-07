В Токио проходят тридцать второй летние Олимпийские игры, участие в которых принимает и Украины. На Олимпиаде-2021 нашу страну представляют 157 спортсменов, некоторым из них уже удалось завоевать медали. Больше о медальные завоевания украинских спортсменов на ОИ-2020 — в материале РБК-Украина. Медальный зачет Украина на Олимпиаде-2020 в Токио: 24 июля: "бронза" — Дарья Билодид (дзюдо, до 48 кг) 25 июля: "бронза" — Игорь Рейзлин (фехтование) 27 июля: "бронза" — Елена Костевич / Олег Омельчук (стрельба, пистолет 10 м); 28 июля: "бронза" — Михаил Романчук (плавание, 800 метров вольным стилем) 31 июля: "бронза" — Элина Свитолина (теннис); 1 августа: "серебро" — Михаил Романчук (плавание, 1500 метров вольным стилем) 3 августа: "бронза" — Алла Черкасова (борьба, вольный стиль, до 68 кг); 4 августа: "серебро" — Парвиз Насибов (греко-римская борьба, до 67 кг); 4 августа: "золото" — Жан Беленюк (греко-римская борьба, до 87 кг); 4 августа: "бронза" — Анастасия Савчук и Марта Федина (артистическое плавание, дуэт) 4 августа: "бронза" — Ирина Коляденко (вольная борьба, до 62 кг); 5 августа: "бронза" — Людмила Лузан (одиночное гребле на каноэ на 200 м); 5 августа: "серебро" — Анжелика Терлюга (каратэ, до 55 кг); 6 августа — "бронза" — Станислав Горуна (каратэ, до 75 кг). 7 августа: "серебро" — Людмила Лузан / Анастасия Черверикова (каноэ-двойка, 500 м) 7 августа: "серебро" — Александр Хижняк (бокс, до 75 кг); 7 августа: "бронза" — Украина (артистическое плавание, команда) 7 августа: "бронза" — Ярослава сваи магучие (прыжки в высоту). По окончании предпоследнего дня Олимпиады в Токио Украины занимает сорок третьего место в медальном зачете и пятнадцатый место по общему количеству олимпийских наград — у нас их 18. Лидером Олимпиады остается Китай — 38 золотых медалей, 31 серебряных и 18 бронзовых.