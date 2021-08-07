Сейчас власти не планируют вводить локдаун. Зато планируют придерживаться адаптивного карантина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода" главного санитарного врача Игоря Кузина. По его словам адаптивный карантин — это сложный механизм, который заключается в том, что на уровне каждой области отслеживают показатели, согласно которым внедрять противоэпидемические мероприятия. "Мы сейчас хотим оттянуть локдаун на максимально отдаленные сроки", — подчеркнул Кузин. Он отметил, что по мировому опыту можно увидеть, что в конце осени и в начале зимы большинство стран усиливают карантин. Впрочем, Кузин отвергает слухи о якобы введении очередного локдауну с 4 сентября. "Нет, это не правда. Потому что сейчас нет оснований говорить об ухудшении ситуации. Есть регионы, в которых мы действительно наблюдаем ухудшение эпидемиологической ситуации, или те, в отношении которых мы более тщательно отслеживать контактные или следить за той или иной ситуацией. Однако говорить о том, что с 4-го или 5-го сентября будет ухудшение эпидемиологической ситуации или будет введен локдаун, такой информации сейчас нет ", — добавил главный санврач. Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко сделал заявление о вероятности нового локдауна в Украине.