Популярный китайский приложение TikTok, который принадлежит компании ByteDance, заявил о начале тестирования среди ограниченного круга пользователей новой функции, которая получила название TikTok Stories. Телескоп NASA записал симфонию пульсации чрезвычайно больших холодных звезд, а SpaceX тем временем на финишной прямой по строительству космического корабля Starship. РБК-Украина собрало главные новости из мира технологий. Apple проверять фотографии и сообщения пользователей iOS и iPadOS Американская компания Apple подтвердила информацию о том, что вскоре будут внедрены новые приложения криптографии, которые постоянно проверять фотографии и сообщения пользователей операционных систем iOS и iPadOS на наличие материалов о насилии над детьми. Система будет предупреждать специальную команду специалистов о подозрительном контент в устройстве пользователя. После очередной проверки запрещенного материала экспертами, последние свяжутся с правоохранительными органами, чтобы сообщить им об этом. Также приложения будут предупреждать несовершеннолетних пользователей устройств Apple и их родителей на получение и передача фотографий, а также сообщений сексуального характера. Siri тоже не осталась в стороне. Голосовой помощник предупреждать пользователей, если они будут пытаться искать в интернете темы, которые тесно связаны с материалами о сексуальном насилии над детьми. Марсоход Curiosity отпраздновал девятую годовщину приземления на Красную планету В течение 254 дней космического путешествия, 6 августа 2012 марсоход Curiosity приземлился на поверхность Красной планеты. В течение девяти лет добросовестной работы, аппарат сильно помог ученым расширить свое представление о планеты.

I'm celebrating my 9th landiversary on Mars. In 2012, I hit the ground running. I've traveled a total of 16.3 mi (26.3 km), climbed 1,509 ft (460 m) in elevation & collected 32 drilled samples. Time flies when you're doing science. Thanks for riding along! https://t.co/PXHNFvZ9wv pic.twitter.com/42naEmeSsv — Curiosity Rover (@MarsCuriosity) August 5, 2021 Чем именно отличился Curiosity во время пребывания на Марсе: Марсоход обнаружил факт того, что в кратере Гейла когда существовала система озер, которая, возможно, поддерживала жизнь в течение долгого времени; Curiosity узнал, что на Марсе когда-то был теплый и влажный климат, однако позже на смену им пришли холод и лед. Аппарат исследовал множество органических химических веществ. Некоторые из них содержали в себе углерод. На Красной планете марсоход обнаружил метан, однако источник газа пока не исследованы до конца. Астронавт МКС показал момент сгорания российского модуля "Пирс" Французский астронавт Том Песке, который сегодня находится на Международной космической станции, обнародовал видеоролик на котором хорошо виден момент вхождения российского модуля "Пирс" в атмосферу Земли. Вследствие температуры, которая достигает 1600 градусов, аппарат разлетелся на куски и превратился в огненный шар. Песке предупредил о том, что не стоит путать падающую звезду с орбитальным мусором во время загадывания желаний. SpaceX завершает строительство сверхтяжелой ракеты Starship Компания Илона Маска успешно соединила космический корабль Starship и степень Super Heavy. Ракета планировали соединить еще вчера, однако сильный ветер несколько испортил планы компании.

Starship Fully Stacked pic.twitter.com/Fs88RNsmfH — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2021 Также предприниматель поделился кадрами результата добросовестных стараний SpaceX на которых можно увидеть впечатляющие размеры ракеты, которую компания планирует использовать для транспортировки людей на Марс. Отметим, что Маск размышляет над тем, чтобы строить Starship в нескольких конфигурациях. РБК-Украина раскрывало особенности каждой из них, а также рассказывал о структуре первой и второй ступени ракеты. Искусственный интеллект Пентагона научился предсказывать события в будущем Пентагон научил систему GIDE фиксировать и анализировать ситуацию за короткий промежуток времени. Соединенные Штаты Америки планируют использовать искусственный интеллект для предупредительных шагов, во время, например, военных операций. Несмотря на то, что GIDE не является инновационной технологии, впрочем Америка стала первой страной, использующей искусственный интеллект в вышеупомянутых целях. Уже в ближайшее время США начнут практическое использование системы. TikTok начинает тестирование функции Stories Соцмедийного приложение TikTok объявил о начале тестирования новой функции Stories, которая сегодня доступна лишь для ограниченного круга пользователей. Как в Facebook и Instagram пользователи смогут реагировать и оставлять комментарии под историями других людей. Компания ByteDance убеждена в том, что новая функция поможет творческим личностям расширить свои возможности и реализовать еще больше интересных идей.

Introducing TikTok StoriesPlot twist! H / t @amanfirdaus pic.twitter.com/gvQMzixYtS — Matt Navarra (@MattNavarra) August 4, 2021Google представила флагманскую линейку Pixel 6 и Pixel 6 Pro

Без предупреждений об анонсе, Google представила флагман Pixel 6 и его старшую модель Pixel 6 Pro. Чтобы расположить сенсоры и объективы более органично, компания приняла решение кардинально изменить дизайн новых смартфонов.

Pixel 6, со своей стороны, оборудован 6,4-дюймовым дисплеем, который работает на частоте 90 Гц и широкоугольным модулем. Его старшая модель, то есть Pixel 6 Pro, получила несколько больший экран — 6,7-дюймовый изогнутый дисплей с тактовой частотой 120 Гц.

Больше подробностей Google раскроет во время октябрьской презентации. YouTube начал тестирование подписки Premium Lite Видеохостинг YouTube заявил о начале тестирования дешевой подписки Premium Lite для пользователей платформы из Северной Европы и Бенилюкса. Несмотря на то, что возможности Lite является меньше Premium вариант, хотя ее цена на 40% ниже цены стандартной подписки. Компания обещает следить за предложениями и отзывами пользователей, в связи с чем есть большая вероятность того, что YouTube может несколько расширить функции Premium Lite. Сегодня же она предусматривает лишь отсутствие рекламы во время просмотра видеороликов. Телескоп NASA записал звук пульсации красных гигантов Ученые NASA обнародовали аудиозапись на котором слышать колебания поверхности красных гигантов. Отметим, что красные гиганты — это невероятно огромные по размеру холодные звезды, которые находятся на последних стадиях своей эволюции и объемы которых в сотни раз больше объем нашего Солнца. В момент превращения звезды в красного гиганта — ее газовая оболочка начинает пульсировать. Именно этот звук удалось записать телескопа TESS, который сегодня исследовал 75% небесной сферы. Ученые NASA шутят о том, что телескоп получил им несколько билетов на концерт красных гигантов.