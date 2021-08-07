Сегодня утром на Прикарпатье перехватили самолет типа Ан-2. После его приземления правоохранители задержали четырех контрабандистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных Сил ВСУ и Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины. "Сегодня, 7 августа в 7.30 на границе Украины с Румынией самолет МиГ-29 Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина совершил перехват гражданского самолета типа Ан-2", — говорится в сообщении. Так, военный самолет совершил сопровождение нарушителя до аэродрома в Коломые с принудительной его посадкой. Вскоре во время приземления самолета на одном из аэродромов в Косовском районе Ивано-Франковской области, за десятки километров от границы, пограничники и силовиками был задержан 4 человек. Известно, что после приземления самолета злоумышленники пытались убежать автомобилем. Проводятся мероприятия фиксации правонарушений. Открытое уголовное производство по ст. 334 УК (нарушение правил международных полетов).

Фото: правоохранители проводят обыски на борту Ан-2 (facebook.com/zahidnuy.kordon)