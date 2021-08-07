Дешевый и рабочий способ улучшить состояние кожи — умывание овсянкой. Правда, существуют правила, которые позволят сделать это правильно и быстро. С ними познакомила косметолог Яна Смирнова на личной странице в Instagram. Кому подходит Практически всем. Особенно стоит попробовать девушкам, у которых: жирный блеск появляется через несколько часов после умывания сухая кожа и шелушится тусклая кожа, серый цвет лица нежная, чувствительная кожа иногда овсянка хорошо помогает при проблемной коже

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Кому не подойдет Важно! Даже на овсянку бывает аллергия. Редко, но бывает. Если вдруг она оказалась именно у вас, то быстро смывайте и больше не повторюйте.Спробуйте сами. Поумивайтесь дней 10-14. И потом уже решайте, насколько вам понравилось. Опыт эксперта говорит о том, что кроме овсянки вам понадобится и другая Умивалка. Потому что есть такие дни, когда лень или нет времени размазывать кашу по лицу и нужно что-то более удобное. Как пользоваться Сначала подготовим овсянку. Для этого смолоть грубые овсяные хлопья в блендере. Если хлопья мягкие, то достаточно протереть в ладошке. Еще вариант — купить овсяная мука. Насыпаем хлопья в миску или прямо в ладошку, капаем пару капель теплой воды и наносим кашицу на влажное лицо. Помассировать минуту и смыть.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Лучше использовать обруч или повязку, чтобы не испачкать волосы. Смотрите, чтобы кашица хорошо смылась по линии роста волос и на бровях. когда умываться Утром. Овсянка мягко очистит кожу от ороговевших клеток и избытка кожного сала. Вечером нужно средство сильнее. Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина назвала ошибки, провоцирующие высыпания на коже.