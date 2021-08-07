Украинский спортсмен, 15-летний Алексей Середа занял 6 место на Олимпиаде в Токио. Он выступал в финале соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки среди мужчин. Об этом сообщает РБК-Украина. Украинец финишировал с результатом 461.70, что обеспечило ему шестое место. Первое и второе места с результами 582.35 и 580.40 у представителей Китая, на третьем месте оказался спортмен из Великобритании (548.25). Напомним, сегодня, в предпоследний день Олимпиады-2020, Украина получила две медали, обе "серебряные". Награды нашей сборной принесли каноисткы Людмила Лузан и Анастасия Четверикова и боксер Александр Хижняк. Всего в олимпийской сборной Украины уже 16 медалей.